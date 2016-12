Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,38%, All Share +0,30%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,38% a 18.427,20 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,30% a 20.109,82 punti. Giornata di tensione per l'intero comparto bancario con molti titoli, soprattutto tra le popolari, sospesi per eccesso di ribasso.