Piazza Affari apre in rialzo:+0,36%

Inizio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,36% a 18.413,88 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce dello 0,33% a 20.052,85 punti. Tensione su Carige: il titolo crolla in asta di pre-apertura dopo la richiesta della Bce di un nuovo piano "per adeguarsi ai requisiti di vigilanza". Le azioni cedono il 10%.