Petrolio, accordo Paesi Opec e non Opec: tagli fino a dicembre 2018

I tagli alla produzione di petrolio saranno estesi fino alla fine del 2018: lo hanno concordato i Paesi produttori dell'Opec e anche i non Opec, guidati dalla Russia. Mentre i negoziati tra i due gruppi erano ancora in corso, un delegato ha segnalato all'agenzia Reuters che i non Opec hanno accettato di proseguire con i tagli in maniera congiunta.