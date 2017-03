Partecipate, le nomine del Mef: Profumo a Leonardo, confermato Descalzi a Eni

Il ministero dell'Economia, titolare del 30,20% del capitale di Leonardo, all'assemblea degli azionisti della società di Piazza Monte Grappa, convocata per il 2 e 16 maggio in sede ordinaria, depositerà la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: oltre ad Alessandro Profumo, Giovanni De Gennaro (confermato presidente), Guido Alpa, Luca Bader, Marina Calderone, Marta Dassù, Fabrizio Landi.



Enel, confermati Starace e Grieco - Restano confermati i vertici dell'Enel: amministratore delegato Francesco Starace e il presidente Patrizia Grieco. In occasione dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 4 maggio, il Tesoro depositerà la seguente lista per la nomina del nuovo Cda: Patrizia Grieco, Francesco Starace, Alfredo Antoniozzi, Alberto Bianchi, Paola Girdinio, Alberto Pera.



Il Cda e il Collegio Sindacale di Eni - Il Tesoro per il rinnovo del Cda di Eni, di cui detiene una partecipazione diretta del 4,34% e indiretta del 25,76%, in vista dell'assemblea dei soci convocata per il 3 aprile depositerà la lista dei propri candidati al Cda e al Collegio Sindacale. La lista per il Cda comprende al primo posto Emma Marcegaglia, al secondo Claudio Descalzi, a seguire Andrea Gemma, Diva Moriani, Fabrizio Pagani, Domenico Trombone. La lista dei candidati per il Collegio Sindacale comprende Paola Camagni, Andrea Parolini e Marco Seracini quali sindaci effettivi e come sindaci supplenti Stefania Bettoni e Stefano Sarubbi.



Confermato Neri all'Enav, Scaramella nuovo presidente - All'Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, resta confermata amministratore delegato Roberta Neri, mentre il presidente Ferdinando Franco Falco Bercalli lascia il posto a Roberto Scaramella, attuale a.d. di Ala, società di logistica avanzata per l'aerospazio. All'assemblea degli azionisti, convocata per il 28 aprile, il ministero dell'Economia, titolare del 53,37% del capitale, depositerà il seguente elenco: Roberto Scaramella, Roberta Neri, Giuseppe Acierno, Maria Teresa Di Matteo, Nicola Maione, Mario Vinzia.



Poste Italiane: Del Fante a.d., Farina presidente - Oltre a Matteo Del Fante in veste di a.d., il Tesoro candida Bianca Maria Farina, attuale presidente dell'Ania, alla carica di presidente di Poste Italiane. Il Mef presenterà la lista dei propri candidati in vista dell'assemblea dei soci della società convocata per il 27 di aprile. La lista comprende, oltre a Del Fante e Farina, anche Carlo Cerami, Antonella Guglielmetti, Francesca Isgrò, Roberto Rao.