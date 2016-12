Oggi spesa a rischio, sciopera in tutta Italia la grande distribuzione

Commessi e cassieri, magazzinieri e capireparto incrociano oggi le braccia in tutta Italia per per chiedere il rinnovo del contratto, scaduto dal 2013, e difendere diritti e salario di fronte a turni di lavoro ritenuti sempre più pesanti, con aperture tutti i giorni, anche domeniche, festivi e notturni. Dopo lo sciopero di oggi, in assenza di segnali positivi per sbloccare le trattative, è in programma un'altra giornata di protesta per il 19 dicembre.

Da Ikea a Decathlon, dalla Coop alla Rinascente, fino a Upim, Oviesse, Carrefour, Coin, sono migliaia i supermercati e i negozi di ogni dimensione chiamati alla mobilitazione da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Nel mirino ci sono le aziende aderenti a Federdistribuzione, Confesercenti e Distribuzione Cooperativa, a cui si chiede di sbloccare le trattative per i rinnovi.



#Fuoritutto: la protesta corre in Rete - Sindacati e lavoratori, si legge in una nota della Filcams, "sono pronti a dare il via ad una lunga battaglia" che impazza già anche sui social network con l'hashtag #Fuoritutti.



Confesercenti: "Negoziato ancora aperto" - Dal fronte delle imprese, una prima risposta arriva da Confesercenti. L'associazione afferma che il negoziato per lei "è ancora aperto" e la proclamazione dello sciopero "non ha tenuto in debita considerazione" la sua disponibilità a proseguire il confronto.



Filcams: "Aspettiamo da 22 mesi il rinnovo" - "Lo sciopero proclamato è una scelta importante e ineludibile dopo 22 mesi in cui gli incontri e le trattative non hanno prodotto le condizioni minime per arrivare a definire i rinnovi contrattuali" ha affermato la segretaria generale della Filcams Cgil, Maria Grazia Gabrielli. "La stagione dei rinnovi dei contratti sta vivendo profondi attacchi - ha aggiunto - e dilazionare molto i tempi forse porta con sé l'idea che dei contratti nazionali stessi si possa anche fare a meno. Noi, restiamo convinti della centralità del contratto nazionale che va difeso e rafforzato".