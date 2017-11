Mps, persi 3 miliardi in 9 mesi: membri Cda rassegnano dimissioni

Nei primi nove mesi del 2017 il gruppo Mps ha perso 3 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 849 milioni registrata nello stesso periodo del 2016. Lo rende noto l'istituto. Il terzo trimestre si è chiuso in utile per 242 milioni. A seguito del completamento della procedura di ricapitalizzazione precauzionale, il Cda dell'istituto si è dimesso, convocando l'assemblea per il 18 dicembre, quando sarà varato il nuovo board.