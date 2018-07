Mps, archiviati Profumo-Viola: nessun ostacolo a Consob e Bankitalia

Non ha "fondamento" l'accusa di ostacolo agli organi di vigilanza di Consob e Bankitalia contestata ad Alessandro Profumo, ex presidente Mps, e Fabrizio Viola, ex amministratore delegato. Lo scrive il giudice di Milano nel decreto in cui dispone l'archiviazione per i due ex dirigenti della banca nell'ambito di una tranche dell'indagine sulla contabilizzazione delle operazioni finanziarie in merito ai derivati Alexandria e Santorini.