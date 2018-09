"E' proprio sull'Italia che voglio innanzitutto concentrarmi", ha aggiunto -. "L'Italia ha bisogno di riforme dell'economia. Non sarà fermando le riforme e facendo ripartire la stampa di banconote che si salverà l'Italia - ha detto ancora Moscovici -. La crescita è nella parte bassa della forchetta della zona euro e il problema più pesante è quello del deficit di produttività".



Inoltre "la riduzione del debito è molto importante per l'Italia", perché secondo Moscovici "non può vivere con un debito al 130%" del Pil. Per questo, in un intervento a Parigi l'eurocommissario ha detto di attendersi un bilancio che sia "credibile a livello nominale, non faccio cifre, e che sia credibile anche sullo sforzo strutturale effettuato. Serve uno sforzo strutturale significativo".



In Europa clima da anni '30 - Nel "Continente" europeo "in questo momento c'è un clima che assomiglia molto agli anni '30. Fortunatamente non c'è il rumore di stivali, non c'è Hitler". Ci sono "dei piccoli Mussolini, che restano da verificare", ha aggiunto il commissario europeo agli Affari economici, innescando ovviamente polemiche politiche in Italia. Va aggiunto però che, secondo la trascrizione fornita dalla Commissione europea, tali dichiarazioni non erano pronunciate in riferimento alla Penisola, ma al quadro europeo in generale.



Salvini: "Moscovici si sciacqui la bocca" - "Anziché censurare la sua Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia, che bombarda la Libia e che sfora i parametri europei, Moscovici attacca l'Italia e parla a vanvera di tanti piccoli Mussolini in giro per l'Europa. Si sciacqui la bocca prima di insultare l'Italia, gli Italiani e il loro legittimo governo", ha replicato il vicepremier Matteo Salvini.