Ministro Calenda: la crisi non è finita, il prossimo anno sarà duro

"Non c'è una maledizione che condanna l'Italia al declino, ce la possiamo fare, anche in un periodo molto duro, il prossimo anno non sarà un anno facile, dobbiamo dirlo con franchezza". Lo ha detto a Firenze il ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda. "L'impegno deve essere su questo fronte - ha aggiunto - dobbiamo costruire una crescita di qualità, che deriva dalla competitività del sistema imprenditoriale e del sistema Paese".