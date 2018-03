Milano, un Road show per conoscere le opportunità di investimento in Iran

Il Road show - I tre convegni sono l'occasione per fare il punto sulle prime novità 2018 che riguardano la R.I. dell’Iran: la firma dell'Accordo Quadro di Finanziamento tra Invitalia Global Investment ed alcune Banche iraniane, l'entrata in vigore il 1 Febbraio u.s. del Decreto legislativo n.221/2007, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di esportazione di materiali proliferanti, istituendo tra l'altro la "Licenza zero". Si approfondiranno inoltre gli strumenti finanziari e bancari a disposizione delle imprese italiane interessate ad operare sul mercato iraniano.



L’accordo con il governo iraniano - Il mercato iraniano rappresenta ancora oggi un obiettivo per molte imprese italiane, nonostante le difficoltà finanziarie che anche dopo lo storico accordo del 2016 hanno ostacolato la chiusura di molti accordi di collaborazione. Questa serie di incontri vuole presentare la situazione del mercato attuale, sia per gli investitori, sia per chi cerchi sbocchi di carattere commerciale: la novità saliente è l’accordo stipulato a gennaio 2018 tra Invitalia e l'OIETAI (Governo iraniano), accordo che prevede la garanzia sovrana emessa dallo Stato iraniano, per un plafond di 5 miliardi di euro, a favore dei finanziamenti erogati a favore delle imprese italiane in relazione ai progetti realizzati in partnership tra aziende italiane ed aziende iraniane, nei principali settori di interesse reciproco, quali le costruzioni ed infrastrutture, l’Oil & Gas, il chimico, il metallurgico. Un accordo che apre quindi grandi prospettive per le aziende italiane che decidono di operare in Iran.



Gli strumenti finanziari - "L'Iran rappresenta un grande mercato per l'Italia e noi vogliamo promuovere la conoscenza degli strumenti finanziari per dare alle nostre aziende la promozione e la sicurezza degli investimenti", spiega l'Avv. Antonio de Capoa. "Con il Governo iraniano c'è sintonia sui temi economici e sono gli stessi imprenditori iraniani a voler promuovere un rapporto più stretto con le economie occidentali. Ora", conclude de Capoa, "con i veicoli di credito e bancari le nostre aziende hanno la possibilità di trovare occasioni concrete proteggendo crediti e promuovendo maggiori affari".



La rotta si è invertita - Certo, sono lontani i tempi in cui l'interscambio tra Iran ed Italia toccava quota 14 miliardi di euro, ma negli ultimi anni, dopo la revoca delle sanzioni Usa all'Iran, la rotta è stata invertita. Per favorire la collaborazione tra i due Pesi è scesa in campo l'OIETAI, (Organizzation for Investiment Economic and Technical Assistance of Iran), l’organizzazione del Governo iraniano che si occupa della promozione e della protezione degli investimenti stranieri nella Repubblica islamica dell’Iran. Nello specifico, questo ente coordina e facilita gli investimenti stranieri, conferendo agli investitori una speciale licenza che, tra i numerosi vantaggi, garantisce il rimpatrio del capitale straniero in valuta forte e la tutela degli investimenti.