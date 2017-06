Le Banche venete a Intesa, ecco tutti i numeri del salvataggio

Quelli che il governo impegna subito sono 4,785 miliardi di euro come anticipo cassa e per gestire il pacchetto dei circa 4mila prepensionamenti e 400 milioni che servono come fair value a garanzie che potranno raggiungere fino a 12 miliardi così suddivisi: per la copertura del rischio di una retrocessione di crediti che non risultino in bonis al termine della due diligence, per un ammontare massimo 6 miliardi e 300 milioni; fino a 4 miliardi per crediti attualmente in bonis ma ad alto rischio.



C'è poi il nodo degli sportelli che in qualche provincia dovranno essere ridotti per evitare concentrazioni superiori a quelle consentite dal mercato: ne dovranno scomparire circa 600.



Ecco in sintesi i numeri principali dell'operazione (il numero di dipendenti è quello complessivo ad oggi dei gruppi in totale e senza le uscite calcolate per le tre realtà da qui al 2020 che sono (dati Fabi) per Pop. Vicenza 700, per Veneto Banca 180, per Intesa 1.018).