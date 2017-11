Lavoro e formazione, a Milano arriva "Future Job"

Le aziende, gli enti e le università che partecipano alla manifestazione accoglieranno il pubblico negli stand allestiti all'interno del centro commerciale. Alcuni di questi saranno riservati alle realtà lavorative più innovative quali startup, fab-lab e coworking.



L'incrocio di domanda e offerta si tradurrà in servizi gratuiti per la ricerca di un impiego: raccolta di CV, colloqui di preselezione, servizi di consulenza, allestimento di una bacheca annunci, revisione curricula e conferenze per le scuole secondarie di secondo grado.



Una parte importante dell'evento sarà il coinvolgimento delle agenzie per il lavoro, così da poter offrire al pubblico l'opportunità di effettuare più colloqui di selezione durante la permanenza nel centro commerciale.