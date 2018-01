La Borsa chiude in flessione, Ftse Mib a -0,23%

La Borsa di Milano ha chiuso in flessione la prima giornata della settimana, con il Ftse Mib a -0,23% a 23.801 punti, tra scambi per 2,5 miliardi di euro. Soffrono Saipem (-2,24%) ed Eni (-1,07%), frenate dal greggio, sceso a 65,5 dollari al barile. Segno peno per gli energetici, mentre riprende quota Stm (+2,36%) sulla scia della trimestrale. Bene Fce (+0,22%) dopo che Goldman Sachs ha confermato la raccomandazione d'acquisto.