L'Ocse: Italia è l'unico Paese del G7 in cui l'economia rallenta

L'Italia è l'unico Paese del G7 ad aver registrato un rallentamento della crescita nel secondo trimestre dell'anno. A sottolinearlo è l'Ocse nel rapporto sugli ultimi dati sul Pil. Tra aprile e giugno 2018 la crescita dei Paesi del G7 è stata in media dello 0,6% contro lo 0,5% del primo trimestre. Ma se in Francia il Pil è rimasto stabile a +0,2%, in Italia ha rallentato da +0,3% a +0,2%.