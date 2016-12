I dati più recenti sull' economia italiana "delineano uno scenario di persistente debolezza dei livelli di attività economica". A rilevarlo, nella nota mensile di settembre, è l' Istat , secondo cui il cosiddetto indice composito anticipatore dell'economia "segna nell'ultimo mese l'ottava variazione negativa consecutiva", suggerendo "per i prossimi mesi un proseguimento della fase di debolezza ".

Istat: "A settembre in calo la fiducia dei consumatori" - A settembre, prosegue l'Istat, "il clima di fiducia dei consumatori ha segnato la seconda flessione consecutiva, mentre le aspettative delle imprese sono risultate in miglioramento, attestandosi tuttavia sui livelli dello scorso giugno".



Il quadro internazionale e quello italiano - A livello internazionale, prosegue l'Istituto di Statistica, prosegue la fase di decelerazione degli scambi mondiali e di rallentamento dell'attività economica nell'area euro. In Italia il settore manifatturiero ha evidenziato lievi miglioramenti mentre le famiglie hanno incrementato i loro risparmi. I prezzi al consumo sono tornati ad aumentare dopo 7 mesi.