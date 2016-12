Juncker:preparati a scenario Grexit

"Non escludo alcuna ipotesi. Abbiamo preparato uno scenario di Grexit alla Commissione Ue, così come uno di aiuti umanitari, ma quello che preferisco è uno scenario per mantenere la Grecia nell'eurozona". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Juncker dopo l'Eurosummit. "Se entro domenica non ci sarà un accordo si andrà verso la Grexit con un programma di accompagnamento" e aiuti umanitari, ha detto il presidente francese Hollande.