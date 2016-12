Jobs Act, c'è l'ok ai controlli a distanza Informazioni anche a fini disciplinari

Tra i decreti attuativi del Jobs Act appena approvati c'è anche quello sul controllo a distanza dei lavoratori. Come anticipato, modificato quindi l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, non servirà più l'ok dei sindacati o l'autorizzazione del ministero per controllare i device assegnati ai dipendenti. Il provvedimento riguarda pc, tablet e cellulari. Per l'installazione delle telecamere sarà richiesta invece l'autorizzazione.