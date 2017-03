Istat: economia 2016 +0,9%, cala anche il rapporto deficit/Pil

Il rapporto debito/Pil dell'Italia si è attestato nel 2016 al 132,6%, in aumento rispetto al 132,0% del 2015.



Pil risalito poco sopra livelli del 2000 - Nel 2016 il Pil italiano è risalito in volume appena al di sopra del livello registrato nel 2000. Il valore del Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.672.438 milioni di euro correnti, in crescita dell'1,6% rispetto al 2015.



Importazioni di beni e servizi spingono il Pil - La crescita del Pil è stata accompagnata nel 2016 da un'espansione delle importazioni di beni e servizi del 2,9%; l'insieme delle risorse disponibili, misurate in termini di volume, è aumentato rispetto all'anno precedente dell'1,3%. Dal lato degli impieghi si è registrato un aumento del 2,9% degli investimenti fissi lordi e dell'1,2% dei consumi finali nazionali.



Pressione fiscale scende nel 2016 a 42,9% del Pil - Nel 2016 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche sono aumentate dello 0,4% rispetto all'anno precedente. L'incidenza sul Pil è pari al 47,2%. Le entrate correnti hanno registrato una crescita dello 0,1%, risultando pari al 46,7% del Pil. La pressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,9%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al 2015.



Imposte indirette in calo del 3,1% - In particolare, afferma l'Istat, le imposte indirette sono diminuite del 3,1%; tale riduzione riflette prevalentemente la riduzione dell'Irap e della Tasi. Diversamente, le imposte dirette sono risultate in aumento del 2,3%, per effetto della crescita dell'Irpef e dell'andamento positivo dell'Ires, in parte compensate dalla riduzione delle imposte sostitutive.