Inps, 42% pensionati sotto i mille euro A loro va soltanto il 19% della spesa

Al patrimonio netto di 9.028 miliardi dell'Istituto di previdenza nel 2013 (assottigliatosi in seguito ai risultati negativi registrati nel 2012 e 2013 con l'incorporazione dell'Inpdap) si sono aggiunti i 21,7 miliardi di ripianamento dei debiti verso lo Stato dell'ex Inpdap. Se non ci fosse stato un risultato negativo il patrimonio complessivo sarebbe stato di 30,7 miliardi. Il risultato negativo per 12,7 miliardi nel 2014 ha portato il patrimonio netto a 17,9 miliardi.



L'Inps segnala che il disavanzo finanziario di competenza 2014 di 7,8 miliardi deriva da risultati di segno opposto delle diverse gestioni amministrate. Nella gestione ex Inpdap si registra un forte squilibrio per la cassa dei dipendenti degli enti locali (circa 6 miliardi) mentre nella gestione artigiani il rosso è di circa 5-6 miliardi (un miliardo di rosso i commercianti). Il settore dei dipendenti privati mantiene un sostanziale equilibrio grazie alla gestione delle prestazioni temporanee mentre la gestione dei lavoratori parasubordinati ha un consistente avanzo di circa 7-8 miliardi.



I conti non sono a rischio - Nel 2014 l'Inps ha dunque avuto un risultato economico di esercizio negativo per 12,7 miliardi e un disavanzo finanziario di competenza di 7,8 miliardi, dicono all'Inps, spiegando che la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale "non è a rischio". Il patrimonio netto è salito da 9.028 a 17.952 miliardi grazie al ripianamento dei debiti verso lo Stato dell'ex Inpdap di 21,7 miliardi.



Reddito in discesca per i più poveri - La crisi economica in Italia ha colpito soprattutto la fascia di popolazione con i redditi più bassi: in percentuale, si legge nel Rapporto annuale, i più poveri in termini di reddito della popolazione hanno perso il 27% del reddito disponibile rispetto al 2008 a fronte di appena il 5% di perdita dei più ricchi. La quota di persone povere è passata in 6 anni dal 18% al 25% della popolazione (da 11 a 15 milioni) e la fascia di eta' piu' penalizzata è stata quella tra i 50 e i 59 anni.