Il fisco tartassa la dea bendata: raddoppia la "tassa della fortuna"

Gratta&Vinci, SuperEnalotto, Win for Life e Videolottery: si applicherà a tutti loro, a partire dal primo ottobre, la "tassa sulla fortuna". Come previsto dalla Manovra bis varata a giugno infatti, si passerà dal 6% ad un'aliquota del 12% sulle vincite eccedenti i 500 euro. Una misura che non farà piacere a tutti coloro che si affidano alla dea bendata ma che, in tre anni, dovrebbe far affluire nelle casse dello Stato 320 milioni di euro in più.