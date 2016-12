20 luglio 2015 Grecia, riaperte le banche dopo 20 giorni Atene paga i creditori: 6,8 miliardi di euro LʼFmi conferma: "Atene non ha più arretrati". Intanto gli istituti di credito hanno alzato le saracinesche, chiuse dal 29 giugno. Si dimette il numero uno della previdenza sociale

Le banche greche, come annunciato nei giorni scorsi, hanno aperto i loro uffici al pubblico. Il massimo prelievo possibile è di 420 euro alla settimana, da oggi anche in un'unica soluzione e non più solo a "colpi" di 60 euro al giorno, come era stato invece concesso nelle tre settimane di chiusura degli istituti. Partito l'ordine per rimborsare Bce, Fmi e la Banca centrale greca per 6,8 miliardi di euro.

Si dimette il numero uno della previdenza sociale. 19 di 20 Ansa Ansa Grecia, riaperte le banche dopo 20 giorni Atene paga i creditori: 6,8 miliardi di euro L'Fmi conferma: "Atene non ha più arretrati". Intanto gli istituti di credito hanno alzato le saracinesche, chiuse dal 29 giugno. Si dimette il numero uno della previdenza sociale. 20 di 20 Afp Afp Grecia, riaperte le banche dopo 20 giorni Atene paga i creditori: 6,8 miliardi di euro L'Fmi conferma: "Atene non ha più arretrati". Intanto gli istituti di credito hanno alzato le saracinesche, chiuse dal 29 giugno. Si dimette il numero uno della previdenza sociale.

Partito il primo prestito ponte, Atene rimborsa creditori - La Commissione Ue ha confermato il pagamento di 7,16 miliardi alla Grecia. Da parte sua Atene ha fatto partire l'ordine per rimborsare Bce, Fmi e la Banca centrale greca. Lo ha detto a Bloomberg un funzionario del ministero delle Finanze ellenico precisando che la cifra totale ammonta a circa 6,8 miliardi di euro.



Fmi conferma: "Atene non più in arretrato" - Il Fondo monetario internazionale ha confermato che la Grecia ha rimborsato la totalità dei suoi arretrati. Lo afferma l'Fmi stesso in una nota, sottolineando come, dopo il pagamento, Atene non sia più in arretrato.



Bce: Atene ha rimborsato - "La Bce conferma che è stata rimborsata". Lo annuncia la Banca centrale europea su Twitter, riferendosi ai bond in scadenza oggi per circa 3,5 miliardi emessi dalla Grecia.

ECB confirms it has been repaid. #Greece — ECB (@ecb) 20 Luglio 2015