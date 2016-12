Grecia, la Bce: "Restrizioni oppure la Borsa di Atene resta chiusa"

Il ministero dovrebbe a questo punto introdurre alcune restrizioni sull'uso del denaro dai conti bancari greci per gli scambi sul mercato finanziario, restrizioni che dovrebbero essere temporanee.



La Borsa di Atene è chiusa dal 29 giugno, in concomitanza con la chiusura delle banche che, nel frattempo, hanno però ripreso le attività da una settimana.



In stand by i negoziati con i creditori, "probelmi tecnici non politici" - Il fine settimana non porta quindi buone notizie per la Grecia, dato che nel weekend non sono ripresi neppure i negoziati con i creditori istituzionali, in stand by da venerdì, e che potrebbero non riprendere domani, ma solo martedì.



Manca una "sede sicura" per i colloqui - A rallentare il terzo round con i creditori sarebbero principalmente problemi tecnici, "nessun problema di tipo politico e diplomatico", si è affrettato a precisare una fonte del ministro delle Finanze. I contatti ci sono ma "il modo in cui la negoziazione deve tenersi - ha detto il ministro del Lavoro greco Giorgios Katrougalos - è ancora in discussione con il governo". Il nodo? I rappresentanti dei creditori, detestati da gran parte dei greci, non avrebbero trovato una sede da loro giudicata "sicura" in cui tenere i colloqui.