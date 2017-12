Futuro incerto, cresce il numero degli italiani che si informa sui fondi pensione

La pensione: un traguardo ambito, ma sempre più lontano per i giovani italiani. A dirlo è una ricerca che mostra come gli under 44, proprio per il clima di incertezza sul futuro nel nostro Paese, si informino sempre di più sul tema della previdenza complementare, ovvero sui fondi pensione. Un trend in crescita del 79%, secondo i dati raccolti da Facile.it che ha analizzato le oltre 13.000 richieste raccolte attraverso il sito tra gennaio e novembre 2017. La fascia d'età più interessata alle pensioni integrative è quella tra i 25 e 34 anni, da cui proviene quasi una richiesta in informazioni su tre (32%), seguita da coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni d’età (26%).