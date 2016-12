Forum dell'Editoria Specializzata a Milano: celebrati i 20 anni dell'Anes

Nel Forum 2015 si è tracciato il bilancio dei primi venti anni di attività dell'Anes, un'Associazione che rappresenta lo zoccolo duro dell'editoria specializzata. Il 10% degli associati sono aziende con oltre 50 anni di storia alle spalle e il 52% esiste da più di 20 anni.



"Il IX Forum ANES rappresenta l'occasione per festeggiare il traguardo dei vent'anni con i nostri associati, ma anche per riflettere sul futuro dell'Associazione. – commenta Antonio Greco, Presidente Anes -. Dobbiamo cercare di approcciare l'attività editoriale con occhi nuovi, pur facendo tesoro dell'esperienza accumulata; solo chi avrà queste capacità potrà essere protagonista anche nel mercato del futuro e non incorrere nel rischio di essere avvicendato da una nuova generazione di editori che si sta formando o si sta per formare proprio ora. Per questo motivo nel 2013 abbiamo fondato ANES Digital: un terreno di confronto tra tradizione e innovazione, dove convivono editori tradizionali impegnati nella transizione ed editori pure digital".