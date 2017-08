Eurozona, Draghi: "Finalmente una ripresa robusta, avanti con gli stimoli"

Ripresa frenata dal ritmo lento delle riforme - Le prospettive di crescita economiche nell'eurozona, precisa, "continuano ad essere frenate da un lento ritmo di attuazione delle riforme strutturali. In particolare, dalle riforme nei mercati di prodotti. E restano ancora le esigenze di aggiustamento di bilanci in diversi settori, nonostante i miglioramenti continui". Nel complesso però la ripresa "si rafforza ed è sempre più diffusa" a tutte le regioni e i settori, e gli ultimi dati dimostrano che la crescita "continuerà solida e ad ampia base nel prossimo futuro" e potrebbe anche accelerare "con più forza di quanto atteso".



Revisione degli stimoli, non c'è una data: avanti con il Quantative easing - In tale situazione, il board di Francoforte ha deciso all'unanimità di non fissare una data precisa per quando considerare cambi al programma di stimoli, aggiungendo comunque che il confronto al riguardo potrebbe essere in autunno. In particolare, per il momento nessun ritocco sarà fatto sul Quantitative easing. "Dobbiamo essere persistenti e pazienti nel mettere questo stimolo in atto - spiega Draghi -, e anche prudenti, proprio perché ancora non ci siamo con l'inflazione".