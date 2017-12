Eurogruppo, portoghese Centeno eletto presidente al secondo turno

Centeno assumerà la presidenza dell'Eurogruppo il 13 gennaio 2018 e servirà per due anni e mezzo, come prevede il mandato. Il suo primo Eurogruppo da presidente sarà il 22 gennaio 2018. Centeno è ministro delle finanze del Portogallo dal 26 novembre 2015.



Fonti Palazzo Chigi: soddisfazione per Centeno - Soddisfazione per l'indicazione di Mario Centeno alla guida dell'Eurogruppo: è quanto fanno trapelare fonti di Palazzo Chigi. Come è noto, sottolineano le stesse fonti, al nome del portoghese si è arrivati dopo il "passo indietro" del ministro Padoan nei giorni scorsi. Il tema dell'Eurogruppo era stato al centro di vari colloqui europei del presidente Gentiloni, in particolare in Costa d'Avorio per il Summit UE-UA e da ultimo in occasione del vertice Pse proprio a Lisbona.