Eurispes: "Il sommerso in Italia vale 540 miliardi di euro, un terzo del Pil"

Evasione, baby sitter al top - L'istituto di ricerca parla di sommerso ed evasione fiscale come veri e propri fenomeni di massa, in cui trova terreno fertile il lavoro nero. Secondo gli italiani, rileva il rapporto, le categorie che più spesso lavorano senza contratto sono le baby sitter, gli insegnanti di ripetizione e i collaboratori domestici. Seguono badanti, giardinieri, muratori, idraulici, elettricisti, falegnami e, con una percentuale del 50%, i medici specialisti.



Segnali di ripresa, c'è ottimismo - Dal rapporto emergono anche importanti segnali di miglioramento per la situazione economica delle famiglie. Nel 2016 raddoppia la percentuale di quanti ritengono la situazione economica dell'Italia sia rimasta stabile nell'ultimo anno e si dimezza quella di chi pensa ci sia stato un netto peggioramento. In aumento gli ottimisti: dall'1,5% del 2015 al 16,2% del 2016.



Il 14,7% (+10,1% rispetto al 2015), è convinto che la situazione per il Paese andrà migliorando nel 2016, mentre chi prevede un peggioramento scende dal 55,7% del 2015 al 27,3% del 2016. La gestione della quotidianità diventa meno critica: il 27,3% non riesce con le proprie entrate ad arrivare alla fine del mese (-19,9% rispetto al 2015). Il 44,5% (-18,3% rispetto al 2015) riferisce che la propria famiglia è costretta a utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.