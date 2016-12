Energia, Autorità: da ottobre bolletta luce -1,1%, ma gas +1,7%

Dal primo ottobre torna a scendere la bolletta dell'elettricità (-1,1%), mentre si registra un incremento per quella del gas (+1,7%). Lo ha annunciato l'Autorità per l'Energia, sottolineando che nel 2016 in totale la famiglia tipo risparmierà 96 euro rispetto al 2015 . La spesa media nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 dicembre 2016 sarà di 499 euro, mentre quella del gas ammonterà a circa 1.033 euro.

Nel quarto trimestre del 2016, l'andamento del prezzo dell'energia elettrica, spiega l'Autorità, è determinato principalmente dal calo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento sui mercati all'ingrosso, in parte controbilanciato dall'aumento dei costi per gli oneri generali di sistema.



La variazione nel gas è sostanzialmente legata alla crescita della componente "materia prima", dovuta principalmente all'aumento delle quotazioni gas attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre per la naturale stagionalità connessa al periodo autunnale; leggero incremento anche per la componente relativa al trasporto.