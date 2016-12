Enel: ok a piano banda ultralarga in fibra ottica da 2,5 mld in 224 città

Via libera del Consiglio di amministrazione dell' Enel al piano per realizzare la banda ultralarga in fibra ottica in 224 città italiane. Enel Open Fiber, attraverso investimenti per circa 2,5 miliardi di euro, prevede una copertura ad altissima velocità di circa 7,5 milioni di case. La rete, spiega Enel, "sarà aperta alla partecipazione di altri investitori".

Enel Open Fiber, sottolinea Enel, "agirà come operatore wholesale only, ossia come soggetto operante esclusivamente nel mercato all'ingrosso, che realizza l`infrastruttura per altri operatori autorizzati".



Per l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, "la definizione del piano strategico di Enel Open Fiber è un importante passo avanti per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea e dalla strategia italiana per la banda ultralarga".



"Passare la fibra attraverso la nostra rete elettrica, che arriva nelle aziende e nelle case di 32 milioni di italiani, consente una copertura capillare del territorio nazionale a costi competitivi, creando valore per Enel e per tutti gli operatori che vorranno usufruire di questa nuova importante infrastruttura", ha sottolineato.