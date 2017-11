Ema a Milano, Tajani: spero non ci siano baratti sotto banco

"Mi auguro che gli Stati europei facciamo una scelta di qualità, che non ci si alcun baratto sotto banco e la città che offre le migliori condizioni nell'interesse dell'agenzia venga prescelta. E certamente Milano è una delle città che ha le caratteristiche per essere prescelta". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in vista della scelta per la sede dell'Ema. "Milano ha delle buone possibilità", ha aggiunto.