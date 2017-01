6 marzo 2015 Ecco i redditi 2013 dei ministri italiani: sul podio Federica Guidi, ultima la Madia Il secondo della lista è il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan, seguito dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti e da quello dei Trasporti Maurizio Lupi. Online anche quello di Renzi e famiglia e del leader del M5S Tweet google 0 Invia ad un amico

15:42 - E' il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, con un reddito nel 2013 pari a 278.588 euro, la più ricca della squadra di Matteo Renzi. Segue di poco il titolare del Tesoro, Pier Carlo Padoan, con una retribuzione annua di 216mila euro, ai quali vanno aggiunti poco più di 53mila euro dichiarati. I più "poveri" sono invece i ministri Maria Elena Boschi e Marianna Madia, che hanno dichiarato, rispettivamente, 94.488 e 94.471 euro.

L'attuale titolare del Tesoro, si legge sulla sua dichiarazione, in quanto Vice Segretario Generale e Capo economista Ocse, non aveva l'obbligo di presentare il modulo 730 per la retribuzione di 216mila euro annui, percepita presso l'organizzazione con sede a Parigi.



Tra i ministri con reddito più alto figurano certamente il titolare dei Trasporti Maurizio Lupi, con 181.743 euro, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti (189.504), il responsabile dell'Ambiente Gian Luca Galletti (quasi 171mila euro) e il ministro della Cultura Dario Franceschini (156.582).



Oltre i centomila euro i redditi del 2013 anche del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni (109.656), del Guardasigilli Andrea Orlando (123.315), del ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina (circa 111mila euro) e di quello dell'Istruzione Stefania Giannini (108.270). Leggermente inferiori i redditi del ministro della Difesa Roberta Pinotti (99.245), del responsabile della Salute Beatrice Lorenzin (98.471) e del titolare dell'Interno Angelino Alfano (97.978).



Renzi e famiglia - Il reddito dichiarato dal premier Matteo Renzi per il 2013 è pari a 98.961 euro. Ben più basso il reddito della moglie Agnese, pari a 10.971 euro. Pari a zero, invece, il reddito 2013 del padre del presidente del Consiglio, Tiziano, secondo quanto risulta dagli atti dei delle dichiarazioni patrimoniali di parlamentari e membri del governo, resi disponibili oggi. La madre del premier, nel 2014, ha dichiarato infine una cifra pari a 74.263 euro. Mentre il fratello ha dichiarato in Svizzera 72mila franchi.



Online anche il reddito di Beppe Grillo - Per la prima volta online e consultabile il reddito del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, pari nel 2013 a 147.531 euro. Una volta decurtate le imposte - pari a 56.608 - il reddito netto dell'ex comico supera i 90mila euro, con una quota mensile di poco superiore ai 7.500 euro.