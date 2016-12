Disoccupazione, Istat: "A luglio scende al 12%, ai minimi dal 2013"

Segnali minimi ma incoraggianti per il mondo del lavoro. Secondo l'Istat infatti il tasso di disoccupazione a luglio è pari al 12%, in calo dello 0,5% su giugno e dello 0,9% rispetto al 2014. Il ribasso arriva dopo due aumenti e porta il tasso ai minimi da due anni esatti (era al 12% nel 2013). Segnali positivi anche per il tasso di disoccupazione giovanile, che si attesta al 40,5%, scendendo così del 2,5% su giugno e del 2,6% su base annua.