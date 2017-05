Debito pubblico, a marzo nuovo record | Accelera l'inflazione: 1,9% ad aprile

E' record per il debito pubblico . A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.260,3 miliardi, in aumento di 20,1 miliardi rispetto a febbraio, come si legge nel fascicolo "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" della Banca d'Italia . Si tratta del livello più alto da luglio 2016, quando si era attestato a 2.252,2 miliardi.

L'incremento del debito, scrive la Banca d'Italia, è dovuto al fabbisogno mensile delle amministrazioni pubbliche (23,4 miliardi), parzialmente compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (per 2,2 miliardi, a 54,6; erano pari a 70 miliardi alla fine di marzo 2016) e dall'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del tasso di cambio (1,1 miliardi).



Istat: inflazione ad aprile in rialzo all'1,9% - Intanto il tasso di inflazione ad aprile ha raggiunto l'1,9%, in accelerazione dall'1,4% di marzo. Lo comunica l'Istat, che ha rivisto al rialzo le stime preliminari dell'indice dei prezzi al consumo fino a un aumento su base annua dell'1,9% e su base mensile dello 0,4%. I dati provvisori indicavano +1,8% su anno e +0,3% su mese. Il balzo dell'inflazione è dovuto alla crescita dei prezzi di energia elettrica (+5,4% su anno) e gas naturale (+5,9%).



Rallenta la corsa del "carrello della spesa": +1,8% - L'Istat rileva poi che i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che riempiono il cosiddetto "carrello della spesa" degli italiani, diminuiscono dello 0,4% ad aprile su base mensile e registrano un aumento dell'1,8% su base annua, in frenata rispetto al +2,3% di marzo. Si tratta del secondo rallentamento consecutivo dopo che a febbraio i rincari avevano raggiunto un +3,1%, il livello maggiore da otto anni.