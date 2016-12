Dal fondo di risoluzione agli sgravi fiscali, ok al decreto "Salva banche"

Fondo di solidarietà da 100 milioni - Istituito il "fondo di solidarietà" finanziato con 100 milioni proveniente dal Fondo interbancario per la tutela dei depositi. E' la "ciambella" per salvaguardare i risparmiatori coinvolti dal crac delle 4 banche interessate dal decreto del governo.



Finanziamento ponte da 2,5 mld a fondo di risoluzione - Arriva anche il finanziamento ponte da 2,5 miliardi per il fondo di risoluzione unico previsto dal decreto "Salva banche". Prevista anche una norma che agevola gli istituti che contribuiscono, consentendo di evitare la penalizzazione dovuta al previsto calo dell'Ires.



Sgravi fiscali alle banche che aderiscono al fondo - L'emendamento del governo approvato in commissione Bilancio prevede anche sgravi fiscali per le banche in crisi che saranno sottoposte al bail-in dal 2016 e sgravi fiscali per le banche che aderiscono al fondo di risoluzione delle crisi bancarie per il salvataggio di altri istituti.



L'arrivo della Manovra in Aula entro martedì, come auspicato in precedenza, appare davvero una corsa contro il tempo.