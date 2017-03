Da universitarie a milionarie: due amiche trasformano l'amore per il caffè in un marchio di bellezza

Jess Hatzis , 30 anni, e Bree Johnson , 29, da Melbourne , amiche dell'università con la passione per il caffè, hanno aperto la società Frank Body con un investimento iniziale di 10mila dollari e ora guadagnano circa 20 milioni all'anno . Tutto è cominciato quando il fidanzato di Hatzis e co-fondatore del brand Steve Rowley , che possiede diversi caffè a Melbourne, ha notato che diverse clienti richiedevano i fondi residui per utilizzarli come esfolianti per il corpo.

Bree Johnson, amante del latte, e Jess Hatzis, che preferisce l'espresso, stanno " costruendo le loro vite sui chicchi di caffè ". Il duo australiano proveniente da Melbourne si è conosciuto mentre entrambe lavoravano per Red Bull, e subito diventarono amiche. Jess studiava Economia e Commercio mentre Bree stava completando un master in Giornalismo: fu allora che iniziarono la loro prima avventura nel marketing. La loro crema esfoliante a base di caffè è prodotta principalmente dalla varietà robusta con una concentrazione di caffeina più elevata rispetto alla specie arabica. Il brand incoraggia i clienti a condividere sui social media le proprie foto con la crema spalmata sulla pelle. Questi scatti unici e particolari sono stati pubblicati da giovani donne native digitali, e brandizzati utilizzando gli hashtag #frankeffect e #letsbefrank . Volti famosi australiani come la modella Lara Bingle e altre personalità del mondo della moda e dello spettacolo hanno contribuito a partecipare al movimento social creato dal brand. Ora Frank Body si è espanso proponendo una completa gamma di prodotti che includono un detergente viso, un balsamo per le labbra e una maschera facciale dai prezzi che non superano i 25 dollari.

Ai clienti piace l'idea di utilizzare ingredienti naturali sulla pelle e hanno apprezzato il risultato sui loro corpi. Le ragazze affermano: "Andiamo spesso nei negozi e non riusciamo a trovare Frank Body perchè sono stati venduti tutti".



La coppia ha lavorato insieme ai co-fondatori Steve Rowley e Alex Boffa per lanciare il brand in ambito internazionale con costi di spedizione minimi. Jess e Bree ammettono che questa è stata una delle parti più difficili per lo sviluppo del business. Miss Hatzis e Miss Johnson sono state nominate come vincitrici del "Veuve Clicquot New Generation Award" 2017, che viene consegnato alle businesswomen under 40 che dimostrano "innovazione, audacia e coraggio".



"Abbiamo aperto Frank Body con un investimento di 10mila dollari" - spiegano le due imprenditrici alle start-up e ai nuovi proprietari di aziende - diciamo sempre che non c'è bisogno di milioni di capitale per iniziare". "Non siate imbarazzati di quello che si ha - dice Miss Johnson - ma focalizzatevi sulla promozione del prodotto".