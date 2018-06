Corruzione, Unimpresa: in 10 anni "mangiati" 100 miliardi di Pil

Negli ultimi dieci anni, la corruzione ha "mangiato" dieci miliardi di euro l'anno di Pil per una cifra totale 100 miliardi. E' quanto emerge da uno studio di Unimpresa, diffuso nei giorni in cui gli occhi del Paese sono puntati sul caso della costruzione del nuovo stadio della A.S. Roma. Secondo gli esperti, il fenomeno della corruzione in Italia diminuisce gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti.