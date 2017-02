Commercio, Confesercenti: in 5 anni vendite scese di 7,7 miliardi

Tra il 2010 e il 2016 il settore del commercio ha registrato una diminuzione delle vendite di circa 7,7 miliardi , pari a oltre 300 euro di spesa in meno per famiglia . E' quanto emerge da un'analisi dell' Ufficio Economico Confesercenti su dati Istat dalla quale si evidenzia che a crollare sono state soprattutto le vendite dei negozi della distribuzione tradizionale, diminuite di 6,9 miliardi in cinque anni.

La contrazione delle vendite degli esercizi tradizionali - Gli esercizi tradizionali hanno subito infatti tra il 2011 ed il 2016 una riduzione di quasi 10 punti percentuali del valore delle vendite, con perdite rilevanti sia sul fronte dei beni alimentari (-11%, circa 2,4 miliardi di euro in meno) sia su quello del no food (-9,3%, pari ad una riduzione di circa 4,5 miliardi di euro). Di conseguenza si è ridotta ulteriormente la quota di mercato degli esercizi di minori dimensioni, ormai pari a circa il 27% sul totale ed al 16/17% nel comparto grocery.



La situazione della grande distribuzione - Un po' meglio va alla grande distribuzione, che limita il calo delle vendite complessive al -1,2%. "Ma a tenere su il dato sono le vendite alimentari nei discount - rileva Confesercenti - spostando l'analisi sui due macrocomparti merceologici food e no food, infatti, emerge anche per la grande distribuzione, una contrazione rilevante (-6,5% per circa 3,1 miliardi in meno) delle vendite di prodotti non alimentari".