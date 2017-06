In attesa della decisione finale che spetterà a giugno al Consiglio europeo, il trasferimento a Milano dell'Ema - l'agenzia europea del farmaco - sembra un po' più lontano. Un report di Kpmg mostra infatti come il capoluogo lombardo non abbia i requisiti fondamentali. Delle 16 città candidate, infatti, le sei metropoli alle quali si riconoscono doti organizzative di primo livello sono Parigi, Copenaghen, Monaco, Stoccolma, Berlino, Amsterdam.