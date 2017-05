Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -1,15%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano nel giorno in cui la Bce ha lasciato invariati i tassi, che, secondo il presidente Mario Draghi, resteranno "ai livelli attuali o inferiori ancora a lungo". A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,15% a 20.597 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,95% a 22.796 punti. Volano i titoli delle squadre di calcio: Lazio (+20,15%), Roma (+14,29%) e Juventus (+7,75%).