Borsa, Milano apre in forte calo

Avvio di seduta pesante per Piazza Affari con il Ftse Mib in calo dell'1,45% a causa delle vendite su bancari e risparmio gestito. Mediobanca cede il 3,93%, Azimut il 3,41%, Banco Popolare il 2,49%. Male Fca dopo l'accordo con le autorità Usa sui richiami, sospesa Sorin dopo un crollo del 14,5% sull'opposizione dello Stato all'operazione con Cyberonics. In ribasso anche gli altri listini europei, spaventati dal nuovo crollo delle borse cinesi.