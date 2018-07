Borsa, Milano apre in calo: Ftse Mib -0,13% a 21.731 punti

Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,13% a 21.731 punti, mentre l'All-Share arretra dello 0,23% a 23.916,33 punti. In aumento il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund si attesta a 236,1 punti in avvio di giornata, rispetto ai 234 punti di martedì, per un rendimento del Btp a 10 anni pari al 2,673%.