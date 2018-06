Boom del mercato dello street-food: mille imprese in più in 5 anni

Continua a crescere il mercato dello street-food e fa registrare un nuovo record: mille imprese in più in 5 anni. Lo fotografa Unioncamere-InfoCamere, sulla base dei dati ufficiali del Registro delle imprese tra il 2013 e il 2018. Sono sempre di più gli italiani che scelgono di pranzare o cenare con prodotti serviti dai ristoratori ambulanti, soprattutto nelle grandi città come Roma o Milano. Importante l’apporto delle imprese guidate da giovani under 35, che rappresentano il 22% del totale.