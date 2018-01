Bitcoin, nuovo crollo a -14%: il Sud Corea vuole vietare la moneta

Il Bitcoin continua la sua caduta libera fino a toccare quota 13.656 dollari, perdendo oltre il 14%. Il crollo è arrivato dopo l'annuncio da parte della Corea del Sud di una legge per proibire gli scambi di criptomonete sui mercati nazionali. Il ministro della Giustizia Park Sang-ki ha infatti parlato di "grande preoccupazione per le monete virtuali" confermando che c'è in preparazione un decreto contro gli scambi.