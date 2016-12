24 febbraio 2015 Bce, arriva la nuova banconota da 20 euro Mario Draghi: "E' autentica innovazione" Il nuovo biglietto entrerà in circolazione dal 25 novembre e presenta la "finestra con ritratto", una tecnologia all'avanguardia nel settore Tweet google 0 Invia ad un amico

16:33 - La Bce presenta al mondo la nuova banconota da 20 euro, che entrerà in circolazione a partire dal 25 novembre. Secondo il governatore Mario Draghi, il nuovo taglio "costituisce un'autentica innovazione nel settore della tecnologia delle banconote" per la sua esclusiva tecnologia di sicurezza detta "finestra con ritratto". Guardando la banconota in controluce, la finestra rivela in trasparenza, su entrambi i lati del biglietto, il ritratto della figura mitologica di Europa.

Da Francoforte fanno sapere che "i produttori di apparecchiature per il trattamento delle banconote, le categorie professionali che operano con il contante e gli altri soggetti coinvolti disporranno così di un prolungato periodo di nove mesi per prepararsi all'introduzione del nuovo biglietto". Il governatore della Bce Mario Draghi ha espresso tutta la sua soddisfazione per un traguardo che "rafforzerà la fiducia riposta nelle banconote dai 338 milioni di cittadini che le utilizzano in tutta l'area dell'euro".



Il nuovo biglietto da 20 euro è il terzo taglio della serie "Europa", che sta sostituendo gradualmente la prima serie di cartamoneta, introdotta nel 2002. I 20 euro, in particolare, rappresentano uno dei tagli più utilizzati e falsificati della scala delle banconote in euro. Come i biglietti da 5 e da 10 euro della seconda serie, inoltre, anche i nuovi 20 euro includono un "numero verde smeraldo" che ne certifica la regolarità.