Bankitalia, Pd "boccia" Visco: serve figura più idonea a dare fiducia

Richetti: "Pd chiede una nuova fase" - "Il Pd non entra nel merito di una decisione che compete al governo e al premier, ma non si può sottrarre dal giudizio e la mozione traccia la necessità di aprire una fase nuova. Il 'con chi lo si fa' spetta al governo deciderlo, non diamo un'indicazione sul nome ma non ci sottraiamo alla valutazione di un'esigenza che la politica rileva". Lo ha detto Matteo Richetti, responsabile della comunicazione Pd, illustrando la mozione presentata dal Pd su Bankitalia. È un giudizio su Ignazio Visco? "Sulla persona il Pd non entra, ma il Parlamento si esprime su Bankitalia e il Pd chiede una fase nuova", risponde.



Il Pd "ammorbidisce" mozione su richiesta del governo - Il Pd riformula le premesse della mozione sulla nomina del governatore della Banca d'Italia, venendo incontro alla richiesta del governo esplicitata in Aula dal sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, nel dare i pareri sulle mozioni. Una versione più soft nei confronti della gestione di Ignazio Visco, ma non cambia il dispositivo finale, in cui si chiede una "figura più idonea a garantire nuova fiducia" nell'istituto di via Nazionale. Dalle premesse viene dunque eliminato il seguente capoverso sulle crisi bancarie degli ultimi anni "che a prescindere dalle ragioni che le hanno originate - sulle quali si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la Commissione d'inchiesta all'uopo istituita - avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione delle crisi bancarie".



Il M5s: "Governo imbavaglia anche il Pd per salvare Visco" - - "Palazzo Chigi imbavaglia persino il Pd pur di avere mani libere sulla riconferma di Ignazio Visco a capo di Banca d'Italia. Così si prende la responsabilità di passare un colpo di spugna sulla storia recente, di negare che la vigilanza abbia avuto pesanti responsabilità nelle crisi bancarie di questi anni e infine assesta un altro schiaffo in faccia a centinaia di migliaia di risparmiatori traditi". Lo dicono i deputati M5S in relazione al voto in aula sulla mozione Bankitalia.