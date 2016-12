Banche fallite, Morando: "Presto i rimborsi agli obbligazionisti"

"In tempi molto brevi" arriverà un decreto per risolvere il nodo dei rimborsi "agli obbligazionisti delle quattro banche". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, sottolineando che i tempi "sono brevi compatibilmente col fatto che se c'è altro sul versante banche" potrebbe entrare nel provvedimento. "Bisogna farne uno e chiudere la partita, per evitare di dover venire in Parlamento ogni 15 giorni sulle banche", ha concluso.