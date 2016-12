Banche, Cantone: "L'Anac sarà arbitro, non faremo da parafulmine"

La scelta di Cantone ha sollevato "malumori" sia in Bankitalia che alla Consob. "Quando sono stato chiamato - racconta lo stesso Cantone al Corriere della Sera - ho risposto che dentro l'Anac c'era una struttura che poteva svolgere questo ruolo". Il timore, poi, che in questo modo altre iniziative possano essere minimizzate non esiste. "L'arbitrato - spiega ancora - è uno strumento che si attiva su richiesta degli interessati e non pregiudica altri interventi. In primo luogo quello della magistratura che andrà avanti per la sua strada a prescindere da ciò che deciderà l'arbitro terzo che noi contribuiamo a scegliere".



L'ipotesi che l'Anac potrebbe anche rivolgersi a Bankitalia o alla Consob per scegliere gli arbitri non è esclusa da Cantone: "Possiamo realizzare sinergie utili. Si potrebbe accedere agli albi di quegli uffici per non ricorrere a una sorta di reclutamento straordinario. Noi abbiamo solo albi per gli appalti, la legge dovrà precisare anche questo".