Autostrada A35 Brebemi, inaugurate due aree di servizio a Caravaggio

"L'effetto Brebemi è sempre più tangibile", afferma il Presidente di Brebemi, Francesco Bettoni. "Da oggi possiamo annoverare, tra i grandi player che investono lungo questa arteria, anche i prestigiosi brand di Autogrill, Chef Express, Socogas e Q8, che credono nella crescita di questa infrastruttura e di tutto il territorio".



L'Amministratore Delegato di Autogrill, Gianmario Tondato Da Ruos afferma: "Con questa nuova apertura vogliamo portare la nostra esperienza al servizio dei viaggiatori, su un tratto stradale strategico per la crescita e lo sviluppo di questo territorio sia in termini di investimenti da parte delle aziende, sia in termini di flussi. Questo punto vendita si pone l'obiettivo di contribuire alla promozione del territorio".



Cristian Biasoni, Amministratore Delegato Chef Express, dichiara: "Crediamo fortemente nelle potenzialità di sviluppo del settore e abbiamo dedicato tutto il nostro know-how e la nostra esperienza per migliorare e diversificare l'offerta, con l'obiettivo di trasformare le aree sulle autostrade in luoghi di destinazione e non solo di passaggio.



Il presidente di Socogas, Renzo Zucchi si dice "onorato di essere parte attiva in questa iniziativa in quanto il Gruppo Socogas crede molto in questi territori e nell'importanza che questa infrastruttura avrà per le provincie di Milano, Bergamo, Brescia ma in generale per tutta la viabilità della Regione Lombardia e del Nord Italia".



Azzam Al Mutawa, Amministratore Delegato della Kuwait Petroleum Italia SpA, esprime "soddisfazione per questa partnership con Socogas che rafforza ulteriormente la presenza del marchio Q8 sul territorio e si inserisce nel proficuo rapporto di collaborazione con la Regione Lombardia".