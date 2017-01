Decreto Imu, mazzata sulle polizze vita

- Nel decreto firmato da Napolitano che cancella l'Imu e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale ci sono, accanto alle conferme, alcune novità dell'ultima ora. Una riguarda le assicurazioni e non è certo una bella sorpresa: viene infatti dimezzato il tetto massimo di detraibilità delle polizze vita che passa dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Poi si scende a 230 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

Sono compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. E da questo il governo punta a recuperare oltre 400 milioni. Una misura che provoca la reazione dell'Ania. Per il dg Dario Focarelli si tratta di ''una segnale molto negativo'' che colpisce 6,5 milioni di contribuenti.

Si conferma poi la 'transazione' per i gestori delle slot machine (una quota dei 9 miliardi contestati) mentre per i Comuni si prevede una compensazione da 2,3 miliardi nel 2013 e la possibilità di presentare i bilanci senza il fiato sul collo, cioé a novembre invece che settembre.

Gli imprenditori intanto fanno i conti: devono digerire la non detraibilità che il governo dice pero' arriverà a breve. Ma il vero incubo ora si chiama Tares: per i capannoni industriali - calcola la Cgia - si prospettano aumenti fino a 1.133 euro con aumenti pesanti anche sui negozi (+98 euro) e sulle abitazioni (+73 euro). Il tutto in attesa della Service tax. Ma se ne riparla nel 2014: ora bisogna trovare i soldi per la seconda rata e c'e' l'emergenza Iva.