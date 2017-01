foto Ansa 13:07 - Appena 10,95 euro per l'Imu sulla prima casa: accade a Crotone, il capoluogo dove si paga l'imposta per l'abitazione più bassa. Venti volte in meno rispetto alla città più cara, Siena, dove ogni abitante versa in media 239,63 euro. E' quanto emerge da uno studio dell'ex senatore Marco Stradiotto. Nella top ten dei capoluoghi più cari ci sono tutte città del Centronord, con l'eccezione di Cagliari e Caserta. - Appena 10,95 euro per l'Imu sulla prima casa: accade a Crotone, il capoluogo dove si paga l'imposta per l'abitazione più bassa. Venti volte in meno rispetto alla città più cara, Siena, dove ogni abitante versa in media 239,63 euro. E' quanto emerge da uno studio dell'ex senatore Marco Stradiotto. Nella top ten dei capoluoghi più cari ci sono tutte città del Centronord, con l'eccezione di Cagliari e Caserta.

Siena, Milano e Roma le città più care - Senesi, milanesi e romani: sono loro i cittadini che pagano l'Imu più alta d'Italia. Il record spetta a Siena, dove l'imposta complessiva supera i 900 euro per abitante e solo per la prima casa ammonta a 239 euro, in entrambi i casi il livello più alto della penisola. Negli altri due capoluoghi si supera comunque la soglia di 800 euro per abitante.



L'importo più contenuto a Iglesias - Agli ultimi posti della classifica, invece, Iglesias dove l'importo totale versato per abitante è di 163,22 euro, circa 5 volte in meno rispetto alla tassa senese. Tra i capoluoghi con gli importi più contenuti altre due città del Sud Italia, Crotone (164,51 euro) e Lanusei (182,10 euro).